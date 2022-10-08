كشف مدير الجمرك الجوي السيد / مطلق العنزي عن ضبط نصف كيلو من مادة الماريجوانا المخدره تم اخفائها بطريقه مبتكره جديده بتجويف طاولة الشطرنج قادمه من الخارج عن طريق البريد السريع .

هذا واشاد مدير عام الادارة العامة للجمارك السيد / سليمان الفهد بالتعاون الكبير بين وزارة الداخليه متمثله بادارة مكافحة المخدرات وقطاع البحث والتحري الجمركي حيث اثمر هذا التعاون الى ضبط سلسلة أكبر من الممنوعات والمواد المخدرة بعد التحقيق بتفاصيل ضبطية النصف كيلو ماريجوانا ، شاكرين لكل القطاعات الأمنيه والجمركية حرصهم ومهنيتهم في تحقيق الأمن وحفظ الكويت وشبابها من هذه الآفه.