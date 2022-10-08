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حمد المطر بانتظار حضور النواب إلى ديوانه لعقد الاجتماع التنسيقي للاتفاق على عضوية اللجان ومناصب المجلس
السبت
2022/10/8
المصدر : الأنباء
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- فيصل الكندري لحظة وصوله إلى ديوان المطر لحضور الاجتماع
- ثامر السويط محيياً الحضور عند وصوله لحضور الاجتماع النيابي
- الصيفي الصيفي: الاجتماع اليوم للتنسيق بين النواب الذين دعوا لهذا الاجتماع..ونائب الرئيس نرجو أن يكون فيه اتفاق
- عبدالكريم الكندري: لم يتم إقصاء أحد وهذا اجتماع تنسيقي لمن يحمل نفس التوجه والأفكار .. ومن يريد جزء من الأغلبية هناك برلمان ليقدم نفسه
- ماجد المطيري: اجتماعنا اليوم من أجل التنسيق حول اللجان واعتقد الوزير الرشيد لن يكون في التشكيل القادم
- أسامة الشاهين: الرسالة لم تنته بانتخابنا بل بدأت الرسالة للتو
- الحملة لتشويه الأغلبية الإصلاحية بدأت مبكراً وتطابق بأدواتها مع حملة فبراير 2012
- وصول أسامة الزيد وشعيب شعبان إلى ديوان حمد المطر لحضور الاجتماع التنسيقي
- سعود العصفور: التنسيق اليوم حول اللجان ونتمنى التوافق حول نائب الرئيس
- عبدالله الانبعي: من يسال عن الحضور هو من دعى لهذه الدعوة ونبحث عن سبل التعاون اليوم
- يوسف البذالي وحامد البذالي أول الحضور إلى الاجتماع التنسيقي بديوان المطر
- حمد المطر بانتظار حضور النواب إلى ديوانه لعقد الاجتماع التنسيقي للاتفاق على عضوية اللجان ومناصب المجلس
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