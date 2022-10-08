تدشن الجمعية الكويتية للوقف الإنساني بالمشاركة مع الجمعية الكويتية لتعزيز القيم برنامج تدريبياً لدعم وتأهيل المربيات تحت شعار "التربية في زمن الشتات".

وفي هذا الشأن قالت مديرة العمل النسائي ومسؤولة المشاريع داخل الكويت بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية منى سلمان بن عيسى: إن الدورة ترتكز على عدد من المحاور الهامة والضرورية لكل مربية لتضع قدمها على الطريق الصحيح تربوياً.

وأضافت بن عيسى أن البرنامج يشتمل أيضاً على محاور تتعلق بتباين الأفكار التربوية وشتات النظريات، وأساليب المربين في التأثير على الفئات المستهدفة بالتربية، وكذلك المرتكزات التربوية التي لا غنى عنها للمربيات.

وحول المشاركة في البرنامج أكدت بن عيسى أن البرنامج ينطلق ابتداءً من الخميس 6 أكتوبر 2022 ويستمر كل خميس لمدة أربعة أسابيع، من الرابعة والنصف مساءً حتى السادسة، مضيفةً أنه بإمكان الراغبات بالمشاركة أن يقمن بالتسجيل من خلال موقع الجمعية الإلكتروني alensaniya.org.kw ، أو عبر الهاتف المخصص 98882808، مؤكدة أن المشاركة في مثل تلك البرامج تعود بالنفع الفكري والتربوي على المربيات بما يجعلهن مؤهلات للقيادة التربوية الحكيمة.