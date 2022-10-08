انفجرت سيارة مفخخة على جسر القرم متسببة بحريق كبير على هذا المعبر الأساسي بين شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو والبر الروسي، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

ويستخدم الجسر التي شيّد بكلفة باهظة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، فما هي أهمية هذا الجسر؟

جسر القرم الذي يعد الأطول في روسيا، إذ يبلغ طوله 19 كيلومترا، يربط جسر مضيق كيرتش بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار كراي الروسيتين. وهو عبارة عن زوج من الجسور متوازية (واحد لحركة مرور المركبات، واحدة للسكك الحديدية).

وقد أشارت وسائل إعلام روسية لأزمة في محطات الوقود بالقرم وطوابير من السيارات بعد انفجار الجسر، فيما قدرت الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم بنحو 500 مليون روبل. وقالت سلطات القرم إن مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة شهرين على الأقل، وأن الأنباء عن تقييد حركة البضائع بعد انفجار الجسر غير صحيحة.