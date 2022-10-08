علي إبراهيم

أعفت وزارة التجارة والصناعة نحو 30 علامة تجارية عالمية من إجراء عمليات دمغ الذهب، وذلك بعدما تقدمت نحو 22 شركة تعمل في السوق المحلي كوكيل لتلك العلامات بطلب إعفائها ارتكازا على القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019.



ووفقا لقرار وزير التجارة والصناعة الذي حمل رقم 139 لسنة 2022 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستورة وتعديلاته، فقد قضى في المادة الأولى من القرار «يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة للإعفاء من الدمغ وفقا للإجراءات الواردة في القرار الوزاري 165/2019.