بعد ثلاث سنوات من التخطيط والمهمات الاستكشافية ورحلة استغرقت أسبوعين في الغابة، وصل فريق من العلماء إلى أكبر شجرة اكتشفت في غابة الأمازون المطيرة على الإطلاق، إذ إن حجمها مماثل لمبنى مؤلف من 25 طابقا.

والشجرة العملاقة التي ترتفع قمتها فوق الظلة في محمية نهر إيراتابورو الطبيعية في شمال البرازيل، هي من نوع دينيزيا اكسلسا فيما يبلغ ارتفاعها 88.5 مترا وقطرها 9.9 أمتار. ورصدها العلماء للمرة الأولى من خلال مشاهد التقطتها أقمار اصطناعية عام 2019، ثم حاول فريق محلي يضم باحثين ومدافعين عن البيئة ومرشدين الوصول إليها خلال السنة نفسها.

وبعد رحلة استغرقت عشرة أيام في أرض وعرة، اضطر الفريق إلى العودة بعدما أصيب أفراده بالإرهاق، وظل الوصول إلى شجرة دينيزيا اكسلسا غير منجز حتى الرحلة الاستكشافية التي نظمت بين 12 و25 سبتمبر والتي اجتاز فيها الباحثون مسافة 250 كيلومترا بواسطة قارب وأكثر من 20 كيلومترا سيرا عبر الغابة الجبلية. ويتوقع العلماء أن يكون عمر الشجرة 400 إلى 600 عام على الأقل.