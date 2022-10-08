أعلن إيلون ماسك، مالك ورئيس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، بدء الشركة في إنتاج الشاحنات الكهربائية، بعد سنوات من التأجيل.

ومن المقرر بدء عمليات تسليم الشاحنات لشركة الأغذية والمشروبات بيبسي، في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ولم يتم الكشف عن عدد الشاحنات التي سيتم تسليمها.

وقال ماسك إن قاطرات الشاحنات التي يتم انتاجها هي نسخ يبلغ مداها نحو 800 كيلومتر

وكان ماسك كشف عن قاطرات الشاحنات "تسلا سيمي" في نهاية 2017 وتعهد حينها ببدء الإنتاج في .2019

غير أن تسلا فضلت لاحقا استخدام القدرات القائمة في إنتاج البطاريات لسيارات الركاب مثل "موديل 3" و"موديل واي " .

كان ماسك أعلن في آب/أغسطس الماضي أن التسليم المبدئي للشاحنات سوف يبدأ بنهاية العام.

وبحسب تصريحات سابقة لماسك، كان الإنتاج متوقعا العام المقبل.

وتتعهد تسلا بأن تكون تكلفة شاحناتها الكهربائية أقل من شاحنات الديزل التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الكهرباء الرخيصة في محطات تسلا للشحن السريع بالولايات المتحدة، وكذلك سهولة الصيانة.