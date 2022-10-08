قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن أسعار الحبوب على المستوى الدولي قد ارتفعت في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضافت المنظمة إن أسعار القمح، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 2ر2 %، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة الغموض التي تكتنف الصادرات عبر البحر الأسود وسط الحرب في أوكرانيا.

وتلقت أسعار القمح دعما من "المخاوف المتعلقة بالطقس الجاف في الأرجنتين والولايات المتحدة وكذلك وتيرة الصادرات السريعة من الاتحاد الأوروبي" .

وبشكل عام، ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب بواقع 5ر1 % في أيلول/سبتمبر.

وفي المقابل، تراجعت جميع مؤشرات الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر واللحوم.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأغذية تراجع بنسبة 1ر1 % "ما يمثل انخفاضا للشهر السادس على التوالي" عقب زيادات هائلة بين كانون الثاني/يناير وأذار/مارس.

ويرصد مؤشر الفاو لأسعار الأغذية "التغير الشهري في أسعار الغذاء الدولية لسلة من السلع الغذائية". غير أن تطوره لا يعكس أسعار الغذاء في المتاجر، على سبيل المثال.