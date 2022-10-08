قال خبراء البيئة اليوم السبت، إن مجموعة من 215 من الحوت الطيار نفقت بعدما جنحت في جزيرة نائية بنيوزيلندا.

وقالت منظمة بروجكت جونا الخيرية للبيئة في منشور عبر موقع فيسبوك، إن الكثير من الحيتان كانت نفقت بالفعل عند اكتشافها في ركن بجزيرة تشاتام شمال غربي نيوزيلندا، الواقعة على بعد نحو 840 كيلومترا شرق البر الرئيسي للبلاد.

وأضافت المنظمة "جزر تشاتام منطقة صعبة للاستجابة لمشاكل الجنوح، وتعرف بالقروش البيضاء الكبيرة والشواطئ النائية وتعداد سكاني يبلغ أقل من 800 شخص".

وقالت منظمة "بروجكت جونا" إن هذه العوامل تعني أنه تحتم إخضاع الحيتان التي كانت لاتزال حية عند اكتشافها، للموت الرحيم.

يشار إلى أن جنوح الحيتان شائع في جزر شاتام، وكانت أكبر واقعة من هذا النوع سجلت في 1918 عندما نفق أكثر من ألف حوت في حادث جنوح واحد.