أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول وعلى مدار أسبوع، بانخفاض 18.2 بالمئة عن موسم العطلات العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة كوفيد-19.

ذكر التلفزيون الصيني نقلا عن أرقام من وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن عدد الرحلات بلغ 60.7 بالمئة من مستوى ما قبل كوفيد في 2019.

وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2 بالمئة على أساس سنوي و 44.2 بالمئة فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.

ومع إعاقة السفر بسبب قيود كوفيد-19، فضل الكثيرون البقاء في منازلهم. وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق السياحي المحلي بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي ، وفقا لما ذكرته وكالة سي تريب أكبر وكالات السفر من خلال الإنترنت في الصين.