أطلقت الصين، قمرين صناعيين من منصة إطلاق في البحر الأصفر، بهدف لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ أن القمرين الصناعيين التجريبيين من طرازي (سنتي سبيس- إس5) و(سنتي سبيس- إس6) المزودين بنظام لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، انطلقا على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش- 11)، ودخلا المدار المخطط لهما بنجاح.

ومن المقرر استخدام القمرين الصناعيين في مراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية بشكل آن، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة وإجراء الاتصال بالليزر بين الأقمار الصناعية.