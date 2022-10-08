حققت أغنية المطرب اللبناني آدم "طلعت معي" التي طرحها على يوتيوب والمنصات الرقمية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين حيث حققت مليونا و527 ألفا و502 مشاهدة بعد شهر من طرحها.

وواصل آدم الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، معربا عن سعادته بالنجاح الذي تحققه، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وتعد "طلعت معي" أحدث أعمال آدم الغنائية وأصدرها يوم 8 سبتمبر الماضي، وهي من كلمات أنور مكاوي، وألحان محمود عيد، وميكس آند ماستر غسان أبو حلتم.

وكان آدم قد أصدر أغنية "أول واحد " في شهر يونيو الماضي وهي من كلمات آدم، وألحان مصطفى الربيعي، وتوزيع ومكس وماستر حسام الدين.

يذكر أن آدم كان قد قام بغناء تتر مسلسل "بابلو"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي بطولة حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر ومصطفى فهمي، وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.