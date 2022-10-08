كشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان عن ارتفاع إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 24 ألفا و258 جيجاوات في الساعة.

وأظهرت الإحصاءات، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية أن محافظة ظفار سجلت ارتفاعًا في إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 1ر8 % ليصل إلى ألفين و460 جيجاوات في الساعة حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي ، كما سجلت محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا في إجمالي الإنتاج بنسبة بلغت 1ر6 % ليبلغ 15 ألفا و722 جيجاوات في الساعة.

أما صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي والذي يشمل مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق فقد بلغ 23 ألفًا و457 جيجاوات في الساعة بنسبة ارتفاع قدرها 3ر1 %.

وجاءت أكبر كمية صافي إنتاج للكهرباء في محافظة ظفار بارتفاع قدره 5ر8 % ليبلغ ألفين و343 جيجاوات في الساعة، كما سجلت كل من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعا في صافي إنتاج الكهرباء بنسبة 6 % ليصل إلى 15 ألفا و169 جيجاوات في الساعة.

وشهد إجمالي كمية المياه المنتجة في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 9ر5 % ليصل إلى 296 مليونا و173 ألف متر مكعب حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، حيث سجلت كل من محافظتي ظفار ومسقط ارتفاعًا في إنتاج المياه بنسبة 5ر11 % و 4ر8 % على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام .2021