أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية ،أن البلاد سجلت عجزا في الحساب الجاري لأول مرة منذ 4 أشهر في شهر آب/أغسطس الماضي، حيث نمت الصادرات بوتيرة أبطأ وواصلت فاتورة الاستيراد الارتفاع وسط زيادة أسعار النفط الخام والمواد الخام الأخرى.

وبلغ العجز في الحساب الجاري للبلاد 05ر3 مليارات دولار في آب/أغسطس الماضي، وهو تحول حاد من فائض قدره 790 مليون دولار تم تسجيله في تموز/يوليو السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التي تسجل فيها البلاد عجزا في الحساب الجاري. وكانت آخر مرة تسجيل عجز قدره 3ر79 مليون دولار في نيسان/أبريل الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس العام الجاري ، سجلت البلاد فائضا تراكميا قدره 52ر22 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من النصف من فائض قدره 90ر56 مليار دولار قبل عام .

وجاء التحول في آب/أغسطس مع تباطؤ صادرات البلاد وسط مخاوف من الركود العالمي وارتفاع فواتير الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وعلى أساس التخليص الجمركي، بلغت قيمة الصادرات 66ر56 مليار دولار في آب/أغسطس، بزيادة قدرها 6ر6% عن العام الذي سبقه، لكن النمو كان أبطأ من الزيادة السنوية في تموز/يوليو الماضي، والتي بلغت 7ر8%. وأظهرت البيانات أن الشحنات إلى الصين انخفضت بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي.

وقفزت الواردات بنسبة 2ر28% على أساس سنوي إلى 15ر66 مليار دولار في آب/أغسطس الماضي، متسارعة من النمو البالغ 7ر7.21% في تموز/يوليو السابق عليه.