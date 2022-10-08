حقق المنتخب الأردني للجولف، إنجازًا تاريخيًا، بإحرازه المركز الأول في البطولة العربية للناشئين، التي اختتمت فعاليتها بمدينة الحمامات التونسية.

وظفر منتخب الجولف بالمركز الأول فرق لفئة تحت 13 عامًا، بفارق 13 ضربة عن تونس، صاحبة المركز الثاني والبلد المستضيف، وبفارق 25 ضربة عن مصر، التي حلت ثالثة، لتكون هذه النتيجة هي الأولى في تاريخ المشاركات الأردنية على مستوى الفرق.

كما نجح اللاعب محمد اسد الرواشدة بإحراز المركز الأول فردي بمجموع 147 ضربة وبفارق 7 ضربات عن التونسي مهدي بن يوسف والمصري علاء الدين سلامة، واللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليًا.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الأردني عامر راضي عن سعادته الكبيرة بإنجاز اللاعبين، مشيراً إلى أن ما تحقق اليوم لم يكن وليد الصدفة، فقد سبقته سنوات من التخطيط والعمل الدؤوب من قبل الجميع، سواء لجنة تطوير الجولف أو اللاعبين وذويهم إلى جانب الدعم الكبير من أسرة الاتحاد.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس الوفد ناصر الشوملي، أن هذا الإنجاز يسجل للأردن ويمثل علامة مضيئة في مسيرة اللعبة، معرباً عن شكر أسرة اتحاد الجولف لكل من وقف وراء تحقيق هذا الانجاز للجولف في الأردن، سواء اللجنة الأولمبية أو شركة واحة أيلة الشريك الرسمي للاتحاد ومديرية الأمن العام ونادي البشارات للحولف والإعلام.