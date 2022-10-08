تعكف المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي حاليا على تجهيز العديد من الخيارات المختلفة على وجه السرعة لوضع سقف لسعر الغاز الطبيعي في الوقت الذي تحاول فيه التخفيف من حدة أزمة الطاقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن الهدف من ذلك هو وضع الصيغة النهائية لاقتراح قبل اجتماع قمة قادة التكتل في بروكسل في غضون أسبوعين فقط،.

وبعد انتهاء اجتماع قادة الدول الأوروبية في براغ ، ظهر توافق متزايد في الآراء بشأن التدابير الرامية إلى معالجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وحثت عدة دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة التصرف بسرعة أو تعريض تضامن التكتل للخطر مع بدء تصرف كل دولة في هذا الصدد بطريقتها الخاصة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إنها ستستخدم رسالة كتبتها إلى القادة قبل الاجتماع كخارطة طريق للمقترحات وذلك بسبب عدم الوضوح بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز لدى قادة التكتل.

وتشمل الخيارات المتاحة التفاوض على طريقة للتوصل إلى "أسعار لائقة" مع الموردين الموثوق بهم ، وهو إجراء للحد من الأسعار داخل السوق بشكل عام وطريقة للحد من تأثير الغاز على أسعار الكهرباء.

واقترحت فون دير لاين فكرة وضع سقف لأسعار الغاز في آذار/ مارس الماضي واستغرق الأمر سبعة أشهر كي يتم طرح الفكرة بقوة للمناقشة ولا تزال تفاصيل كيفية حدوث حالة طوارئ جذرية يشوبها الغموض ، لكن فون دير لاين قالت إن هذه المقترحات سيتم العمل عليها في غضون الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن هناك مخاوف من أن فرض سقف للأسعار قد يحد من قدرة أوروبا على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال من آسيا والولايات المتحدة، وهو سبب رئيسي أدى إلى تأخير الخطط التفصيلية لهذا السقف لأسعار الغاز.