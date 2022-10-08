شهادة ذهبية جديدة لمدة 3 سنوات يتراوح سعر العائد ما بين 5.30% سنوياً و5.25% نصف سنوياً



أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل لأسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.

وحسبما ذكر البنك -في بيان له اليوم/السبت/- أن هذه الشهادات الدولارية يمكن الإدخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت، تيسيرا على العملاء.



وأضاف البيان أن الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات ، يتراوح سعر العائد ما بين 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً ، بحد أدنى 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.



وشهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات - تتراوح سعر الفائدة بين 5.15% للعائد السنوي، و5.10% نصف سنويا، و5.05% سنويا لدورية صرف عائد ربع سنويا، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.



كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بأجل 7 سنوات ، بدءا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% بدورية صرف سنويا، و5% نصف سنويا، و4.95% ربع سنويا، و 4.90% صرف شهريا.