يجد العديد من الأشخاص صعوبة في وضع ميزانية وادخار الأموال لأسباب واضحة؛ فإنفاق الأموال على الأشياء غير الضرورية يعد أمراً سهلاً للغاية، حتى إذا كنت ملتزماً بخطة إنفاق جيدة الإعداد.

ومع ذلك، قد لا يكون المضي قدماً في المسار الصحيح بميزانية واقعية وادخار الأموال أمراً صعباً كما تعتقد.

ابدأ بأخذ الوقت الكافي لإنشاء ميزانية، والتي يمكن أن تساعدك على إعادة تنظيم أموالك، وتحديد أولويات الإنفاق، وإدارة الديون، مما يسمح لك بإحراز تقدم نحو أهدافك المالية طويلة الأجل.

ونستعرض في هذا التقرير 9 نصائح لوضع ميزانية جيدة وتوفير المال.

1- ضع ميزانية كلاسيكية

- إن وضع ميزانية جيدة هو حجر الزاوية لأي خطة مالية سليمة، ويمكن أن يساعد رؤية جميع الأرقام بالأبيض والأسود في تقديم منظور قيم حول أين تذهب أموالك وأين يمكنك استخدامها بشكل أفضل.



- يمكن أن تساعدك الميزانية في تحديد المجالات التي تنفق فيها أكثر مما تدرك، ويمكن أيضاً إعدادها للسماح بالتساهل في الإنفاق في بعض الأحيان بالإضافة لتخصيص أموال لحالات الطوارئ غير المتوقعة.

- لديك الكثير من الأسباب لتخصيص بضع ساعات لبناء ميزانية كلاسيكية، خاصة عندما يمكنك القيام بذلك في أربع خطوات سهلة.

- أولى هذه الخطوات هي جمع جميع فواتيرك الإلكترونية أو الورقية، والإيصالات، وقسائم الدفع وكشوف الحسابات المصرفية، وأي سجل آخر للدخل أو النفقات لمدة شهر على الأقل في مكان واحد.

- ثم، أنشئ جدول ميزانية، باستخدام "جداول بيانات جوجل"، أو جدول بيانات برنامج "إكسل"، أو ورقة وقلم.

- ضع قائمة بإجمالي دخلك بعد الضرائب - على سبيل المثال، دخلك من العمل كموظف أو من عمل حر، ودخل الاستثمار، والفائدة المكتسبة على أي حسابات توفير.

- ثم، اكتب جميع النفقات - على سبيل المثال، مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري، ومدفوعات بطاقات الائتمان، ودفعات أقساط القروض، وإيصالات البقالة، وفواتير الخدمات.

- اجمع كل مجموعة من الأرقام ، واطرح إجمالي المصروفات من إجمالي الدخل للحصول على صورة عامة عن مدى سلامة موقفك المالي.

- إذا كان إجمالي دخلك أكبر من إجمالي نفقاتك، فقد وجدت للتو أموالاً أكثر للادخار والاستثمار وسداد ديونك.

- أما إذا كان إجمالي نفقاتك أكبر من إجمالي دخلك، فليس هذا أمراً سيئاً تماماً بالضرورة، لكن، سيتعين عليك اتخاذ بعض الخيارات حول المواضع التي تنفق فيها بعض أموالك في المستقبل إذا كنت تريد ضبط ميزانيتك.

- فصِّل نفقاتك وقم بتصنيفها إلى نفقات ثابتة ومتغيرة وتقديرية، تظل المصروفات الثابتة (مثل إيجارك) كما هي من شهر لآخر وبالتالي تشكل غالباً أساس ميزانيتك.

- ويمكن عادةً خفض النفقات المتغيرة، مثل فواتير الخدمات العامة، من خلال إجراء بعض التعديلات السلوكية مثل إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة.

- وتتكون النفقات التقديرية من الرغبات بدلاً من الاحتياجات وهي توفر معظم الفرص للادخار.

2- تبنِ منهج 50-20-30

- لديك بدائل إذا كنت لا تريد عمل ميزانية كلاسيكية. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في هيكلة خطتك وفقاً لقاعدة 50-20-30.

- بحسب هذا المنهج في وضع الميزانية، فإنك تنفق 50% من دخلك بعد الضرائب على السكن، والغذاء، وغيرها من البنود الأساسية.

- وتنفق 20% على سداد الديون أو الادخار، بينما تخصص 30% من دخلك للمصروفات التقديرية.

- على الرغم من أن هذه الخطة بسيطة، يقول بعض منتقديها إنها تسمح بقدر كبير من الإنفاق التقديري ولا تولي اهتمامًا كافيًا بتخفيض الديون أو الادخار.

3- استخدم التطبيقات

- بديل آخر للميزانية الكلاسيكية هو تطبيق الميزانية الذي يمكن تنزيله على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر.

- وتقوم بربط التطبيق الذي تختاره بحساباتك الجارية وحسابات بطاقة الائتمان، ويتتبع التطبيق إنفاقك وينشئ تقريراً شهرياً حسب فئة الإنفاق.

- ويمكن إعداد تطبيقات الميزانية لتنبيهك عندما يحين موعد دفع أي مستحقات، أو عندما ينخفض ​​رصيد الحساب بشكل كبير، أو إذا كان هناك نشاط مريب في حسابك.

4- خفض نفقاتك

- ابدأ بخفض الإنفاق على العناصر التي لا تحتاجها، على سبيل المثال، هل تحتاج إلى قهوة بقيمة 5 دولارات كل صباح؟

- هل يمكنك الاكتفاء بسيارة أصغر وأقدم؟ بدلاً من إجازة باهظة الثمن، هل ستكون على استعداد لتجربة إجازة في المنزل؟

- هذه الأنواع من الخيارات شخصية للغاية، لذا لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

- لكن وضعها على الطاولة يمكن أن يساعدك على الأقل في فهم أولوياتك وبعض الخيارات التي ربما لم تكن تدرك أنها متاحة لتوفير المال.

5- تعامل مع ديونك

- أحد الجوانب المهمة التي يجب التعامل معها هو تراكم شكل من أشكال الديون، والتي يمكن أن تتمثل في بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، ومدفوعات الرهن العقاري.

- يمكن أن تكون بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الديون جزءاً أساسياً من مجموعة الأدوات المالية الخاصة بك لأنها تبني تاريخك الائتماني. ولكن يجب عليك توخي الحذر عند استخدامها.

- إن فهم الفرق بين الديون الجيدة والديون السيئة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو التأكد من استخدام الائتمان بحكمة والحفاظ على تاريخ ائتماني جيد.

6- قلص أعباءك الضريبية

- لا أحد يحب دفع الضرائب، لكنها جانب مهم في أي خطة مالية، حتى إذا لم تجن الكثير من المال، فقد تفاجأ بمعرفة كيف يمكن أن تؤثر بعض الاستراتيجيات والقرارات الضريبية على أموالك.

- إن تعلم كيفية تقليل تأثير الضرائب على أموالك يمكن أن يضمن أن المزيد من الأموال تذهب إلى جيبك ويساعدك في المضي قدماً نحو أهدافك المالية.

- ويشمل التخطيط الضريبي المطالبة بجميع الخصومات والإعفاءات الضريبية التي تكون مؤهلاً لها.

7- تبن نظام المدخرات التلقائية

- إن أحد أفضل الطرق وأكثرها ملاءمة لمراكمة الثروة هو الاشتراك في نظام المدخرات التلقائية.

- افتح حساب توفير، ثم اربط حسابك الجاري به بحيث يتم تحويل مبلغ ثابت تلقائياً إلى حساب التوفير الخاص بك كل شهر.

8- تسوق بذكاء وعش مقتصداً

- خطط لقوائم أسبوعية تشمل الأطعمة المغذية وغير المكلفة التي تحتاجها، واكتب قائمة التسوق الخاصة بك مباشرةً من هذه القوائم.

- حاول تجنب الذهاب إلى المتجر عدة مرات في الأسبوع، وخصص يوماً واحداً في الأسبوع ليكون يوم التسوق الخاص بك.

- عندما يحين هذا اليوم، اصطحب قائمتك إلى سوق به خصومات، والتزم بالقائمة.

- قص القسائم الورقية لاستردادها في متاجر البقالة، والصيدليات، والمطاعم، وغير ذلك.

9- أنفق المال لتوفير المال

- قد تبدو هذه النصيحة وكأنها تناقض لفظي، لكن العديد من الأمثلة الواقعية يمكن أن تشير إلى الطريق لتوفير بعض الأموال.

- على سبيل المثال، اذهب بسيارتك لمواعيد الصيانة المجدولة سلفاً، ولا تفوت مواعيد الذهاب لطبيب الأسنان أو عمل فحص طبي بشكل دوري.

- قد تكون هذه الإستراتيجيات الوقائية مكلفة، ولكن تأجيل الصيانة -سواء لنفسك شخصياً أو للأشياء التي تمتلكها- قد يؤدي إلى مزيد من النفقات في المستقبل.