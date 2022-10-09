عبدالكريم أحمد



أشاد النائب محمد هايف باستجابة الحكومة لنداءات النواب والشعب بالعدول عن تشكيلها الأخير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة بمنزلة ثقافة جديدة بتقدير رأي الشعب وهي تستحق الثناء والشكر.



وقال هايف خلال حفل استقبال وعشاء أقامه الشاعر والأديب ماجد الجارد في ديوان الجارد بحضور النائب ماجد مساعد المطيري وعدد من أبناء الدائرتين الرابعة والخامسة، إن الانتقاد الذي طال التشكيل الحكومي الأخير لم يستهدف شخوص الوزراء بل ابتغى المصلحة العامة والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.



وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول اتهام بعض النواب بالتدخل في التشكيل الحكومي وهو سلطة مطلقة بيد الحكومة، أجاب هايف بقوله إن رفض التشكيل لم يكن من النواب فحسب بل من الشارع الكويتي وقد استجابت الحكومة مشكورة لنداء التغيير.



وأضاف: «النواب أبدوا رأيهم مبكرا في التشكيل الحكومي ولم ينتظروا لحين استقرار الحكومة، ولو انتظروا ذلك لحدث تأزيم وتصادم واستجوابات لعدد من الوزراء وهو أمر لا نتمناه، لذا جاءت هذه المبادرة لتوفير العناء والوقت على السلطتين التنفيذية والتشريعية».



وأشار هايف إلى أن الدولة مقبلة على مرحلة جديدة ومنعطف سياسي تاريخي، ما يتطلب تشكيل حكومة استثنائية بجميع المقاييس، لافتا إلى أن الشعب متعطش للفرح والإشادة والتفاعل والتعاون الإيجابي بين السلطتين.



وأكد أن النواب لا يمانعون في التعاون مع الحكومة خلال الفترة المقبلة إذا كانت حكومة إصلاحية، قائلا: «لا يعارض الحكومة الإصلاحية إلا الفاسد، ونحن مستعدون لمد يد التعاون مع الحكومة إذا جاءت ببرنامج عمل وقوانين تخدم الشعب».



وكشف هايف عن أنه سيركز في بداية دور الانعقاد على محاربة الفساد، مشيرا إلى أن هناك «تركة فساد كبيرة» في البلاد آن الأوان لتسليط الضوء عليها واجتثاثها من أجل رسم مرحلة إصلاحية جديدة.



بدوره، رفض النائب ماجد مساعد المطيري اتهام بعض النواب بـ «التدخل والتأزيم»، قائلا: بالعكس لا نتدخل ولسنا مؤزمين، بل نحن مع الحكومة إذا كانت إصلاحية وسنمد يد التعاون لها إذا قدمت قوانين شعبية تهم الشعب».



وأثنى ماجد المطيري على قرار رئيس الوزراء بالعدول عن التشكيل الحكومي، مشيرا إلى أن أخذه برأي النواب والشارع الكويتي «شجاعة منه»، وأنه يتمنى تشكيل حكومة تعاون يمكن من خلالها تحقيق آمال الشعب والسلطة بالاستقرار والإنجاز.



وكشف عن أنه يعتزم بعد أداء القسم في جلسة الثلاثاء، تقديم تعديل بقانون «حرمان المسيء» بالتنسيق مع النائب مبارك الوعلان، كما يعتزم خلال الفترة المقبلة تقديم قانون قدمه سابقا ويتعلق بإسقاط القروض والفوائد، وقانون آخر ببسط القضاء الإداري على مسائل الجنسية.