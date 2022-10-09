أحمد مغربي



وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية مجاميع مناقصة تزويد مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بغاز النتروجين بواسطة عربات مقطورة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين دينار.



وفي التفاصيل، وافق «جهاز المناقصات» على ترسية المجموعة الأولى بقيمة 2.1 مليون دينار والمجموعة الثانية بقيمة 1.8 مليون دينار.



وكانت شركة البترول الوطنية قد تقدمت بطلب إلغاء ممارسة توريد غاز النيتروجين عبر خطوط الأنابيب لمصافي الشركة للمحافظة على المال العام.

ولم تذكر «البترول الوطنية» الأسباب وراء ذلك، حيث قالت المصادر إن الشركة تقدمت بطلب الإلغاء إلى الجهاز المركزي للمناقصات الذي بدوره قرر الإلغاء استنادا الى أحكام المادة 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.