اشتكى عدد من سكان مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، من تخفيض «الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سورية مخصصات الدفعة الثانية من مازوت «التدفئة»، من 420 ليترا إلى 300 ليتر فقط خلال موسم الشتاء.



وليد الحميد (40 عاما) من سكان أحياء مدينة القامشلي قال، بحسب «عنب بلدي»، إنه يسكن بالإيجار مع عائلته المكونة من خمسة أفراد في ملحق لبناء مؤلف من أربعة طوابق، ما يجعل منزله باردا جدا، وبحاجة تأمين تدفئة مستمرة خلال فصل الشتاء خاصة في الأيام شديدة البرودة.



ووصل سعر ليتر المازوت في السوق السوداء شمال شرقي سورية لنحو 1500 ليرة، وسط توقعات بارتفاعه أكثر خلال الشتاء، بينما يباع بسعره «المدعوم» للعائلات بغرض التدفئة بـ 165 ليرة لليتر الواحد، لكن بكميات لا تكفي.



نضال العلي (42 عاما) مزارع من ريف القامشلي الشرقي قال إن تخفيض المخصصات لم يراع المقدار الذي تستهلكه العائلة الواحدة خلال فصل الشتاء، معتبرا أن الهدف من التخفيض بيع القسم الأكبر من المحروقات بأسعار مرتفعة ضمن محطات الوقود أو في السوق السوداء.