أظهرت بيانات حكومية أن الصين سجلت 422 مليون رحلة سياحية خلال عطلة العيد الوطني التي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري وعلى مدار أسبوع، بانخفاض 18.2% عن موسم العطلات العام الماضي.



ويأتي ذلك في الوقت الذي لايزال يعاني قطاع السياحة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات لمكافحة «كوفيد-19»، وذكر التلفزيون الصيني نقلا عن أرقام من وزارة الثقافة والسياحة الصينية أن عدد الرحلات بلغ 60.7% من مستوى ما قبل كوفيد في 2019.



وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2% على أساس سنوي، و44.2% فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.



وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة الداخلية بلغت 287.2 مليار يوان (40.37 مليار دولار) بانخفاض 26.2% على أساس سنوي، و44.2% فقط من مستوى ما قبل الجائحة في 2019.