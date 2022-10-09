حقق نادي القادسية لقب البطولة العامة للسباحة لفئة العمومي للسنة الرابعة على التوالي، وهي البطولة التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت على مدار 4 أيام على مجمع أحواض عبدالله الدخيل للسباحة بنادي كاظمة، وجاء تفوق القادسية بفضل تألق سباحيه سواء على مستوى السباقات الفردية أو التتابع المتنوعة وإحرازهم العديد من الأوسمة المختلفة التي وصلت إلى 23 وساما ذهبيا و4 أوسمة فضية و8 أوسمة برونزية منحت الأصفر التربع على صدارة جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 635 نقطة، وحل نادي الكويت في المركز الثاني بفارق 79 نقطة ، فيما جاء النادي البحري في المركز الثالث برصيد 543 نقطة، وسار صغار الأصفر تحت 10 سنوات على نهج كبارهم فحصدوا 5 أوسمة ذهبية و7 برونزية، محتلين صدارة ترتيب جدول الفرق برصيد 213 نقطة.