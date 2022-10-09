حنان عبدالمعبود



صرح مراقب تفتيش محافظة العاصمة عبدالله سعود الصديقي بأنه تم تنظيم حملة تفتيشية شملت سوق السمك في منطقة شرق ومنطقة الشويخ الصناعية.



وأوضح الصديقي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحملة تضمنت إتلاف مواد غذائية على دفعتين، الأولى منها تحتوي على 125 كيلو مواد غذائية تالفة، والدفعة الثانية ضمت 127 كيلو وكانت هذه المواد الغذائية بحراج السمك بمزاد العصر بسوق السمك بسوق شرق.



وأضاف ان الحملة أسفرت أيضا عن أوامر اغلاق لعدد من المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى إتلاف هذه المواد الغذائية، وكذلك محلات تقوم بوضع المواد الغذائية خارج حدود المحل.



وتابع أنه خلال جولة فريق إدارة تفتيش محافظة العاصمة في الشويخ الصناعية تم الضبط وعمل محاضر مخالفات بلغت 7 محاضر وعمل محضر اغلاق لـ 3 محلات مخالفة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك ضبط محلات مخالفة للاشتراطات الصحية حيث البعض لديها عمال لا يحملون كروتا صحة والبعض محلات غير مستوفية للشروط.