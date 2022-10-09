بات في إمكان أصحاب الكلاب بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أن يصطحبوا حيواناتهم، في حال ملّت الغذاء المخصص لها، إلى محل حلويات تتناول فيه ما لذ وطاب لها، يصل سعر القائمة فيه إلى 75 دولارا.



ويستقبل صاحب محل «دوغ» (Dogue) للحلويات الشيف رحمي مصاروة كل أنواع الكلاب التي تأتي للتلذذ بالأطايب التي يعدها لها.



وتلقى هذا الطاهي الأميركي التدريب على أصول المطبخ الفرنسي في مطعم شهير بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وقد أطلق أخيرا محله المخصص للكلاب، وفيه يقدم لهذه الحيوانات تشكيلة من قطع الحلوى على اختلاف أصنافها، فتحار ايها تختار.



فعلى سبيل المثال، يمكن للكلاب ذات الأذواق الرفيعة أن تختار بين كعكة «بوتي غاتو» (Petit Gateau) المصنوعة من الدجاج المفروم المغطى بطبقة من كريمة الحلويات المنحوتة بعناية، وقطعة «غولدن بايست كيك»، وهي فطيرة صغيرة تجمع بين جوز الهند العضوي والكركم مع طبقة رفيعة من جيلاتين العسل.



وخلال أيام الأسبوع، تباع لقاء 4.95 دولارات قطع الحلوى ومشروبات «دوغوتشينو» (على وزن كابوتشينو) التي تغطيها الكريمة والممزوجة بالسبيرولينا أو الفحم. وفي إمكان أصحاب الكلاب كذلك أن يوصوا لحيواناتهم على قوائم طعام جاهزة معدة خصيصا لكل منها، بحسب ما تفضله.



أما في أيام الأحد، فيتحول المحل مطعما بكل ما للكلمة من معنى، مع قائمة تتألف من مقبلات وطبق رئيسي وحلويات لقاء 75 دولارا.