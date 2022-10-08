ناصرالعنزي



تعادل القادسية مع السالمية بهدف لكل منهما بعد مباراة متوسطة المستوى في ختام الجولة ال"6" لدوري زين الممتاز، وبتلك النتيجة أصبح للسالمية "9" نقاط في المركر الثالث، فيما أصبح للأصفر "8" نقاط في المركز السادس.



تقدم السالمية بهدف مبكر في الشوط الاول بضربة رأس متقنة نفذها المدافع فهد المجمد المتقدم لكرة ثابتة أرسلها مبارك الفنيني ذهبت على يسار الحارس مبارك الحربي "3"، وعادل النتيجة للقادسية مدافعه خالد ابراهيم وبذات الطريقة بضربة رأس من تمريرة بدر المطوع قبل أن تطولها يد الحارس عبدالرحمن الفضلي "32".



وظهر القادسية أفضل من ضيفه من خلال تحركات لاعبيه حيث أجرى المدرب بونياك تعديلات على تشكيلته وأشرك عبدالله العتيبي وعبدالعزير وادي وسلمان البوص وأحمد شبيب منذ البداية بقيادة بدر المطوع وثنائي المقدمة سيدرك هنري ومامادو سورو ، وهدد القادسية مرمى خصمه وكاد ان يضيف احمد شبيب هدفا ثانيا لولا تدخل الحارس الفضلي "39".



ومن جانبه فإن مدرب السالمية محمد ابراهيم زج بعناصره المعتادة معتمدا على الثلاثي الهجومي جمعة سعيد وكارلوس منديس وأسو رستم ولكن لم تكتمل ألعابه بسبب قصور خط الوسط في تمويل المهاجمين كما ظهرت بعض الثغرات في خط الدفاع مكنت لاعبي الخصم من تهديد مرماه.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات غير ان لاعبيهما وقعوا كثيرا في أخطاء التمرير مما فوت عليهم صناعة هدف، فيما أهدر مهاجم القادسية سيدرك هنري فرصة ثمينة وتصدى للكرة الحارس عبدالرحمن الفضلي بثبات.



أدار المباراة الحكم هاشم الابراهيم وأجاد في إدارتها.