ضمن فعاليات مهرجان البدر الذي يقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، أقيم اليوم احتفال الجالية الهندية بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور جماهيري ضخم وذلك في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة .

وقدم فضيلة الشيخ إبراهيم الخليل البخاري، أمين عام جماعة مسلمي كيرالا ، شكره لولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته لمهرجان البدر وواصل شكره لشيوخ الإمارات على مثل هذه المهرجانات الدينية خدمة للدين الاسلامي والمسلمين في شتى بقاع دول العالم .

وقدم فضيلة الشيخ ابراهيم الخليل البخاري في الحفل شرحًا وافيا لقصيدة البُردة، كما قدمت الفرقة الهندية ابتهالات دينية في هذه المناسبة الدينية مناسبة المولد النبوي الشريف .