توج سائق ريد بول الهولندي مارك فيرستابن، بطلا للعالم بشكل مثير بعد حلوله في المركز الاول في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا الاحد، وذلك بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بارجاعه مركزا واحدا ليحتل المركز الثالث بدلا من الثاني.

وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الاخيرة عندما منع سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك بحسم 5 ثوان من توقيته وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرستابن بطلا.

وكان فيرستابن يحتاج الى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث او اقل وهذا ما حصل.

وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الامطار الغزيرة قبل ان يستأنف بعد توقف اكثر من ساعتين.



