نجح استشاريو الجراحة في مستشفى جابر في إضافة إنجاز جديد في مجال جراحات الأوعية الدموية بدولة الكويت، حيث حققوا نجاحًا جديدًا في إجراء عملية متقدمة للغاية (قسطرة الشريان الأورطي المتقدمة لعلاج أمراض تمدد الشريان الأورطي الباطني والصدري)، إضافة إلى ما سبق تحقيقه من الوصول إلى درجات عالية جدا في علاج جميع التخصصات المرتبطة بالأوعية الدموية كمرضى قدم السكري والفشل الكلوي وضيق شرايين المخ.



وقال د. سليمان المزيدي رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر: بدعم من وزير الصحة د. خالد السعيد ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا تعد هذه السابقة الأولى من نوعها على مستوى الكويت ممثلة في قيام مستشفى جابر بعمل غرفة العمليات الهجينة الأكثر تقنيًا في الكويت حاليًا من خلال إجراء الجراحة المفتوحة والتدخل الإشعاعي في نفس الوقت لعمليات الأوعية الدموية، ما ساهم في زيادة معدلات النجاح وتقليل نسبة المشاكل الجراحية.



بالمقابل، لفت د. أحمد أمير استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جابر إلى أن العمليات التي تجرى في المستشفى أصبحت تضاهي كبرى مستشفيات أوربا وأمريكا من حيث الإمكانات والأطباء، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة مستواها عال ومتميز يليق بالخدمات المفروض تقديمها في الكويت.



بدوره، أوضح د. هشام راشد استشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى إن مستشفى جابر متكامل ويضم جميع التخصصات الجراحية في مكان واحد، مشيرًا إلى أن شبكة الأوعية الدموية في الكويت أسست في أكتوبر 2021 بين المستشفيات الكبرى (جابر – الفروانية – الجهراء – العدان) بطاقم طبي مكون من ثمانية استشاريي جراحة للتعاون والتنسيق للقيام بمثل هذه العمليات الجراحية الطارئة.