الخطوة ضمن البيئة الرقابية التجريبية للبنك.. والتطبيق على عملاء متطوعين لتقييم المنتج قبل طرحه بصفة نهائية

في ضوء حرص بنك الكويت المركزي على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت، بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة، أعلن بنك الكويت المركزي عن الموافقة على الطرح التجريبي لمنتج جديد بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وذلك من خلال التطبيق على فئة من العملاء المتطوعين لتقييم المنتج على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن المنتج الجديد هو محفظة إلكترونية تستهدف العمالة المنزلية وأرباب العمل في الكويت، حيث تمكن رب العمل من دفع الأجور والمكافآت بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، كما تمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال إلكترونيا بطريقة آمنة.

وتمكن هذه المحفظة العملاء من سحب أموالهم عبر أجهزة السحب الآلي أو تحويلها لعامل آخر مشترك بالخدمة أو إجراء التحويلات المالية العابرة للحدود بالتعاون مع شركات الصرافة المرخصة في الكويت، مضيفا أن المنتج الجديد يساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف شريحة محدودي الدخل ممن لا يملكون حسابات مصرفية، مقدما لهم الخدمات المالية بطريقة تسهل وصولهم إلى هذه الخدمات والاستفادة منها عبر هواتفهم الذكية.

ونوه بنك الكويت المركزي إلى حرصه على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة، والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام، مشيرا إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في اختبار مثل هذه المنتجات المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة، مما يساهم في تحفيز الابتكار دون تعريض النظام المالي برمته للمخاطر.

واختتم بالتأكيد على استمرار بنك الكويت المركزي بممارسة دوره كمحفز لمجال التقنيات المالية في الكويت بما يساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».