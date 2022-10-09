زار الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية، في رحلة مفاجئة مدتها يوم واحد؛ حيث بدآ زيارتهما في جمعية خيرية لمنع الانتحار PIPS.

وتعرضت أميرة ويلز إلى موقف محرج، عندما كانت تصافح السكان الذين اصطفّوا للترحيب بها وزوجها في بلفاست؛ حيث تواجدت امرأةٌ بين المحتشدين تحمل هاتفها وتصوّر فيديو، وقالت لكيت ميدلتون: "تشرّفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنتِ في بلادك.. أيرلندا تنتمي إلى الأيرلنديين".. ولكن كيت حافظت على هدوئها وصافحت المرأة وكأنّ شيئاً لم يحصل، قبل أن تبتسم لها وتَمضي قُدماً من المكان.

وأشاد أمير وأميرة ويلز بالزيارة، في عدة منشورات لهما على صفحتهما في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام؛ حيث نشرا فيديو تضمن أبرز لقطات الزيارة، التي تُعتبر الأولى لهما بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 من سبتمبر الماضي؛ إضافةً إلى عدة صور.