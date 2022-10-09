على الرغم من إمتلاك الأمير "هاري" و"ميغان ماركل" عقاراً في سانتا باربرا، يُشاع الآن أنهما سينتقلان إلى عقار أكثر وسعاً في المنطقة، الأمر الذي أثار غضب السكان الأصليين، حيث لا يرغب السكان في انتقال الزوجين إلى المنطقة بسبب مخاوف بشأن حركة المرور.

وأخبرت مصادر مرتبطة بجمعية أصحاب المنازل (HOA) في Hope Ranch، أن هناك عدداً من الأشخاص في هذا المجتمع الذين يشعرون بالقلق من وصول "هاري" و"ميغان" إلى هناك بسبب الضجة الإعلامية التي تأتي معهم وحركة المرور التي قد تكون متكدسة ومزدحمة بسبب وجودهما هناك.

ولا يُعتقد أن هناك أي سوء نية تجاه عائلة ساسكس على المستوى الشخصي أو حتى لأسباب تتعلق بابتعادهم المثير للجدل عن العائلة المالكة في المملكة المتحدة. بينما تتركز المخاوف على الكميات التي لا حصر لها من حركة المرور التي يمكن أن يجلبها اثنان من أشهر الأشخاص في العالم الذين يعيشون في مكان قريب.

حيث تتعلق إحدى المشكلات التي تثير قلق بعض سكان Hope Ranch بحركة المرور نتيجة لوجود "هاري" و"ميغان". لطالما كانت حركة المرور مشكلة في سانتا باربرا، يحاول السكان حماية مجتمعهم من تدفق السيارات.

المنطقة بها الكثير من الطرق الضيقة والمتعرجة التي يخشى السكان المحليون من أن تصبح مزدحمة مع المصورين الذين يحاولون الحصول على صور لكل من الصحافة البريطانية والأمريكية، الذين يبلغون باستمرار عن تحركات الزوجين وعائلاتهم.

ميغان ماركل تعود للعمل

بعد مرور 4 أسابيع على وفاة الملكة "إليزابيث الثانية" وانتهاء فترة الحداد الرسمي والملكي التي تلت ذلك، استأنفت "ميغان ماركل" تسجيل برنامجها الإذاعي الجديد Archetypes، وذلك يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع والموافق ليوم 4 أكتوبر 2022.

واستضافت زوجة الأمير "هاري" في الحلقة الجديدة الممثلة الكوميدية "مارغريت تشو"، وعالمة الاجتماع "نانسي وانغ يوين" إضافة إلى الصحافية "ليزا لينغ"، فيما كان موضوع النقاش عن الصورة النمطية لما يطلق عليه في الغرب سيدة التنين والمسميات الأخرى التي تطلق على النساء الآسيويات، وتساهم في تشكيل تصور مجتمعي غير صحيح عن المرأة الآسيوية.

وكانت الدوقة ميغان قد استضافت في الحلقات السابقة من برنامجها الإذاعي الجديد شخصيات نسائية شهيرة تضمنت سيرينا ويليامز التي اعتزلت مؤخراً، إضافة إلى ماريا كاري وميندي كالينج، وخلال حلقات البرنامج تتحدث دوقة ساسيكس مع ضيوفها عن "الصور والقوالب النمطية التي توضع فيها النساء، وتعيق ازدهارهن وتطورهن للأفضل".