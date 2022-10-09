عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت وزارة التربية خطة البرامج التدريبية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لفصول بطيئ التعلم والتي تهدف إلى تنمية المعلمين فنياً وتطوير أدائهم بما يساهم برفع مستوى المتعلمين.

وقال وكيل التعليم العام أسامة السلطان، في نشرة تلقت "الأنباء" نسخة منها : بالإشـــــــارة إلى كتاب السيدة المحترمة / الوكيل المساعد للشئون الإدارية والتطوير الإداري المؤرخ في 15 / 9 / 2022م ورقم 965217 المتضمن الإفادة بأنه تم إدراج البرامج التدريبية المعتمدة في خطة التدريب لإدارة التطوير والتنمية لفصـول بطيئ التعلم للعام الدراسي 2022 / 2023 وحرصا على الإلتزام بالخطط المعتمدة للقطاع ، وعلى ضوء ما جاء في تعميم السيد / وكيل وزارة التربية المؤرخ في 10 / 1 / 2021 م بشـأن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بأسلوب التدريب المباشر يرجى موافاتنا بما يلي :

1. بيانات ضابط اتصال يتم تكليفه من قبلكم (الاسم / المسمى / رقم الهاتف للتواصل مع القطاع الإداري بشأن البرامج التدريبية.

2.تسليم البيانات التفصيليلة للبرنامج التدريبي مطبوعة على (C.D / Flash memory) قبل شهر من تاريخ بدء البرنامج ، على أن تتضمن البيانات ما يلي :

• قرار عقد البرنامج .

• استمارة الترشيح .

• كتاب اعتماد المحتوى العلمي من إدارة المناهج .

على أن يتم مراعاة الآتي :

1. التقيد بما ورد في تعميم السيد / وكيل الوزارة المشار إليه .

2. مخاطبة إدارة المناهج لاعتماد المحتوى قبل تاريخ بدء البرنامج بوقت كاف .

3. اعتماد استمارة الترشيح بتوقيع المتدرب شخصيا وختم الرئيس المباشر / التوجيه الفني المختص أو الجهة المستفيدة .

4. التأكد من حالات المرشحين وتجنب حالات الإعفاء الواردة في استمارة الترشيح 5.اختيار المكلفين من هيئة التدريب وعدم الجمع بين الإشـــراف الفني والتدريب باعتماد استمارة الترشيح ، والتأكد من البيانات لارتباطها بالمزاولات المالية.

وتعتذر إدارة التطوير عن تعديل التواريخ المتفق عليها ، نظرا لتسكين قاعات التدريب لضمان سير البرامج التدريبية ، وعدم إرباك عملية التنفيذ .

وللاستفسار ، يمكن التواصل عبر تطبيق (Whatsapp) على الرقم 25343718 خلال مواعيد العمل الرسمية.