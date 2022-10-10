بمجرد اجتياز اختبار القيادة، فإن العقبة التالية بينك وبين مستوى جديد تماماً من الحرية هي العثور على سيارة يمكنك تحمل تكلفتها. بالطبع، في عالم مثالي، أنت تريد أيضاً سيارة آمنة ومجهزة تجهيزاً جيداً ، وبها الاحتياجات العملية التي تحتاجها، وتتميز بالأناقة ومتعة القيادة. هل هذا كثير جداً؟ تشير أحدث قائمتنا لأفضل السيارات للسائقين الجدد إلى أن هذا كله ممكن.

ونقدم في هذا التقرير 5 من أفضل السيارات الجديدة للسائقين الجدد. هذه السيارات صغيرة بما يكفي لتكون قابلة للتحكم بها وقيادتها بطريقة سهلة، وهي توفر أيضاً ما يكفي من الكماليات للحفاظ على سلامة السائقين الجدد وإبقائهم متصلين عندما يكونون خارج المنزل.

"فولكس فاجن أب"

- نعتقد أن "فولكس فاجن أب" "Volkswagen up" سيارة صغيرة جيدة للغاية لدرجة أننا منحناها لقب سيارة المدينة لهذا العام لمدة أربع سنوات متتالية من 2017 إلى 2020.

- إن سر جاذبية هذه السيارة مفتاح هو سعرها المنخفض. والمحرك الوحيد المتوفر في طرازات البنزين القياسية هو محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1.0 لتر، وسرعته 64 حصاناً، وهي تسير 50 ميلا لكل جالون.

- على الرغم من كونها رخيصةً جداً، إلا أن السيارة لا تقايض على السلامة. فجميع الموديلات الجديدة بها نظام التحكم الإلكتروني للثبات، ووسائد هوائية متعددة، وكاميرا أمامية متعددة الوظائف.

- وتتحدى جودتها الداخلية أيضاً سعرها، حيث تحتوي الطرز الجديدة على تكييف الهواء، وراديو "DAB" به خاصية الاتصال بالبلوتوث.

- إن الأبعاد الصغيرة للسيارة" فولكس فاجن أب" تجعل من السهل قيادتها وركنها. وعلى الرغم من أن المحرك ليس سوى وحدة صغيرة، فإنه لا يعد سبباً للتوتر عند القيام برحلة على الطريق السريع بين الحين والآخر.

- وهناك طراز كهربائي من السيارة "فولكس فاجن أب" إذا كنت تفضل سيارة عديمة الانبعاثات. إن بطاريتها تكفي لقيادة السيارة لمسافة 159 ميلاً، وهي في نفس مستوى جودة السيارة التي تعمل بالبنزين، ولكن سعرها أعلى نتيجة لذلك.

"هيونداي آي 10"

- اتبعت شركة هيونداي نهجاً أكثر جرأة إلى حد ما مع تصميم سيارتها "هيونداي آي 10"Hyundai i10" " الأحدث، وعلى الرغم من أنها ليست أجمل سيارة على الإطلاق، فإنها أكثر أناقة من ذي قبل.

- يتميز أحدث طراز من السيارة "آي 10" بمجموعة كاملة من أدوات السلامة المجهزة بشكل قياسي.

- ومع ذلك، إذا كنت تريد ميزات مثل كاميرا الرؤية الخلفية، أو التحكم في درجة حرارة الجو، أو حتى مصابيح الضباب الأمامية، فستحتاج إلى اختيار طرازات أخرى مثل "بريميوم" "Premium"، أو "إن-لاين" "N-Line"، وكلاهما أعلى سعراً.

"فولكس فاجن بولو"

- إذا كان ما تريده هو سيارة صغيرة "للبالغين"، فمن الصعب للغاية التغلب على "فولكس فاجن بولو" "Volkswagen Polo".

- هناك عدد قليل من إصدارات السيارة "بولو" للاختيار من بينها، ولكن طراز "لايف" "Life" الأساسي يوفر الكثير من الميزات، بما في ذلك العجلات المعدنية، والمصابيح الأمامية الأوتوماتيكية، وراديو DAB، وتحكم الثبات الإلكتروني، والماسحات الأوتوماتيكية المستشعرة للمطر.

- رغم أن "بولو" أكبر بشكل ملحوظ من "فولكس فاجن أب"، لا يزال من السهل قيادتها القيادة وركنها.

"كيا بيكانتو"

الآن في جيلها الثالث، تطورت كيا بيكانتو "Kia Picanto" إلى سيارة صغيرة ذات مظهر رياضي. وفي حين أن المظهر الأخير يضفي على بيكانتو المزيد من المرح، تظل السيارة خياراً معقولاً للقيادة في المدينة.

- وتحتوي السيارة على كمية جيدة من المعدات المتاحة، إذ بها نوافذ أمامية كهربائية، ومدخلات USB وإضاءة أوتوماتيكية، ومساعد للتحكم في القيادة عند صعود مرتفعات.

- كما أن عازل الصوت الإضافي، وحوامل المحرك المعدلة، وغطاء المحرك الجديد يجعل بيكانتو محسنة أكثر من السيارات السابقة لها.

- أن سعر السيارة منخفض، كما أن استهلاكها للوقود يمكن أن يصل إلى 50 ميلا لكل جالون.

"سكودا فابيا"

- إن "سكودا فابيا" "Skoda Fabia"، وهي طراز شبيه بـ "فولكس فاجن بولو"، ليست فقط سيارة تقدم الكثير من الجوانب العملية، والمعدات، وتكاليف التشغيل المنخفضة، بل أنها أيضاً أرخص سعرا.

- اختر الطراز "إس" "S" الأساسي منها، وستحصل على تكييف الهواء، ومساعدة الحفاظ على المسار، ومكابح الطوارئ المستقلة، وراديو DAB، و USB-C، و بلوتوث.