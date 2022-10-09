سجل الدراج الإيطالي فيليبو جانا رقما قياسيا جديدا في ساعة واحدة، في مدينة جرينشين السويسرية.

وقطع جانا الفائز مرتين من قبل بلقب بطولة العالم لسباق عكس عقارب الساعة، مسافة 792ر56 كم في ساعة واحدة ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني دان بيجهام في 19 آب/أغسطس الماضي، عندما قطع مسافة 548ر55 كم في ساعة واحدة.

ويعتبر جانا أحد أفضل المتنافسين في سباقات عكس عقارب الساعة على مستوى العالم، وفاز بلقب بطولة العالم لسباقات الطريق في 2020 و.2021

كما فاز جانا بأربعة ألقاب في بطولة العالم لسباقات المطاردة الفردية على المضمار.