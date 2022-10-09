طرح موقع الفيفا منذ قليل الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" التي قدمتها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمشاركة مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمه رياض.

استغرقت استعدادات تنفيذ الأغنية أكثر من شهرين قبل أن يتم تصوير الأغنية في الدوحة على يد المخرجة أمل مفتاح.

وأعربت بلقيس - في تصريحات صحيفة - عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيراه العالم كله قبل انطلاق النسخه المقبلة من كأس العالم، لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة.

وأشارت بلقيس إلى أن العمل مع الفنانين المشاركين في الأغنية كان ممتعًا للغاية، لافتة إلى أن كل من شارك في هذا العمل لديه طريقة مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال الكليب.

وقالت بلقيس : إنها انطلقت في عالم الشهرة والغناء منذ أكثر من 11 عامًا، وأن هذه الأغنية بمثابة نقطة تحول جديدة لها في الاقتراب من العالم.