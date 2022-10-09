بات في إمكان أصحاب الكلاب في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية أن يصطحبوا حيواناتهم، في حال ملّت الغذاء المخصص لها، إلى محل حلويات تتناول فيه ما لذ وطاب لها، يصل سعر القائمة فيه إلى 75 دولاراً.

ويستقبل صاحب محلّ "دوغ" (Dogue) للحلويات الشيف رحمي كل أنواع الكلاب التي تأتي للتلذذ بالأطايب التي يعدها لها.

وتلقى هذا الطاهي الأميركي التدريب على أصول المطبخ الفرنسي في مطعم شهير بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وقد أطلق أخيراً محلّه المخصص للكلاب، وفيه يقدّم لهذه الحيوانات تشكيلة من قطع الحلوى على اختلاف أصنافها، فتحار ايَّها تختار.

فعلى سبيل المثال ، يمكن للكلاب ذات الأذواق الرفيعة أن تختار بين كعكة "بوتي غاتو" (Petit Gateau) المصنوعة من الدجاج المفروم المغطى بطبقة من كريما الحلويات المنحوتة بعناية، وقطعة "غولدن بايست كيك"، وهي فطيرة صغيرة تجمع بين جوز الهند العضوي والكركم مع طبقة رفيعة من جيلاتين العسل.

وأوضح مصاروة لوكالة فرانس برس أن "الشكل البصري بالغ الأهمية". وأضاف "كنت أسعى دائماً إلى أن أصمم طعام الكلاب بطريقة تجعلني أرغب في أن أتناوله بنفسي".

ووضع الشيف نصب عينيه فكرة فتح هذا المطعم الجديد انطلاقاً من نزوات أحد كلابه من نوع الدرواس إنكليزي. وعندما أحجم الحيوان عن تناول طعامه الاصطناعي الخاص، شرع الطاهي الذي لا يستسيغ القوالب التقليدية في استخدام معرفته ومهارته في تحضير أطباق صغيرة له بمكونات طازجة وموسمية.

- "دوغوتشينو" -ويطمح الشيف المتخصص في الكلاب من خلال محله الجديد إلى أن يستلهم المطبخ الفرنسي التقليدي الذي ينتمي إليه، وفي الوقت نفسه إلى أن يكون ما يعدّه بمثابة تحية إلى "كلاب الدرواس الإنكليزية" التي يحتفظ بها مع زوجته.

وفي بحر الأسبوع ، تباع لقاء 4,95 دولارات قطع الحلوى ومشروبات "دوغوتشينو" (على وزن كابوتشينو) التي تغطيها الكريما والممزوجة بالسبيرولينا أو الفحم. وفي إمكان أصحاب الكلاب كذلك أن يوصوا لحيواناتهم على قوائم طعام جاهزة معدّة خصيصاً لكل منها، بحسب ما تفصّله.

أما في أيام الأحد ، فيتحول المحلّ مطعماً بكل ما للكلمة من معنى، مع قائمة تتألف من مقبّلات وطبق رئيسي وحلويات لقاء 75 دولاراً.

ولم يثنِ هذا السعر جو ليك الذي حضر مع كلبته الأنيقة "إم جيه" ذات الوبر المصبوع نصفه باللون الوردي.