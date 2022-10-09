أظهر استطلاع حديث أن نحو ثلثي الناخبين الأمريكيين يعتزمون التوجه إلى صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "مورنينج كونسالت" الأمريكية الدولية للأبحاث المعلوماتية، أن عدد الناخبين الجمهوريين يتجاوز نظراءهم الديمقراطيين، رغم أن الخبراء الاستراتيجيين من الديمقراطيين يأملون في أن قرار المحكمة بإبطال العمل بحق الإجهاض سوف يعصف بهذه الأعداد من الجمهوريين.

وحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن هذا الاستطلاع ، الذي أجري بدءا من 30 سبتمبر الماضي وحتى أول أكتوبر الجاري، على 2005 أفراد من الناخبين المسجلين، وجد أن 67% من الناخبين يؤكدون أنهم بلا شك سيشاركون في انتخابات نوفمبر.

وحتى الآن عدد الناخبين الجمهوريين الذين يرون أنهم سيشاركون في الانتخابات وصل إلى 72%، في مقابل 67% من الديمقراطيين، بينما عبر 59% من المستقلين عن استعدادهم للتصويت.