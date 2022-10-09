اختُتمت فعاليات الدورة العاشرة والخاصة من مهرجان أجيال السينمائي في قطر ، الذي نظمته مؤسسة الدوحة للأفلام خلال الفترة من الأول إلى الثامن من الشهر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم الأحد ، شهد الحفل الختامي للمهرجان، الذي أقيم في مسرح الدراما بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، إعلان الفائزين في مسابقة حكام أجيال، بحضور الحكام الصغار وعدد من الضيوف.

وأشارت إلى أنه تم اختيار الفائزين من قبل 613 حكما، من عمر 8 إلى 25 عاما، شاهدوا 38 فيلما في ثلاث فئات هي محاق من 8 إلى 12 عاما، وهلال من 13 إلى 17 عاما، وبدر من 18 إلى 25 عاما.

وفاز فيلم "أختي ليف" (أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية / 2022) للمخرج آلان هيكس بجائزة الأفلام الطويلة في فئة بدر، وفيلم "ملكة الكوميديا" (السويد / 2021) للمخرجة سانا لينكن في فئة هلال، وفيلم "الرجل الكبير" (هولندا، ألمانيا / 2022) للمخرج كميل شوينار في فئة محاق.

كما فاز فيلم "جميل من الداخل" (هولندا / 2022) للمخرج روبرت جوناثان كويرز بجائزة الأفلام القصيرة في فئة بدر، وفيلم "أمر شخصي" للمخرج هيو كليج في فئة هلال، وفيلم "كناري" من إخراج بيير هيوج دالير وبينوا ثيريولت في فئة محاق.