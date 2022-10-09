على الرغم من خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء، تستبعد داونينغ ستريت في الوقت الحالي حملة إعلامية عامة حول توفير الطاقة كما تفعل معظم الدول الأوروبية في مواجهة النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

كان لتقرير صدر عن National Grid مشغل شبكة الكهرباء البريطانية، وقع القنبلة من خلال التحذير من أنه في اسوأ سيناريو لتوقف واردات الغاز من أوروبا مع إنتاج محلي غير كاف، فان انقطاع التيار الكهربائي لثلاث ساعات متتالية يمكن ان يطبق.

وكانت جميع الصحف البريطانية عنونت صفحتها الاولى بعبارة "عتمة معممة".

لا تزال البلاد تتذكر ايام التقنين والأعطال والمرسوم الذي قيد استهلاك الشركات للكهرباء بثلاثة أيام في الأسبوع وسط إضراب عمال المناجم في السبعينات.

وسعى وزير الدولة لشؤون المناخ غراهام ستيوارت للطمأنة الجمعة في حديث لقناة سكاي نيوز "كل شيء سيكون على ما يرام، لكننا نستعد لكل الاحتمالات".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا يتعين حث البريطانيين على التقشف في استهلاك الطاقة، قال ان الحكومة "لا تبعث بهذه الرسالة".

واضاف "قد يفضل اشخاص الاستحمام السريع لأن ذلك قد يخفض فاتورتهم(...) لكن لا تأثير لذلك على أمننا في مجال الطاقة".

تؤكد رئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس وفريقها باستمرار ان إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة كافية.

واعلن ستيوارت لسكاي نيوز "نحن في وضع جيد مقارنة مع جيراننا الأوروبيين الآخرين. لا نعتمد على الغاز الروسي" والمملكة المتحدة تنتج ما يقارب نصف استهلاكها من الغاز، وهي تصريحات مماثلة لتلك التي ادلت بها رئيسة الحكومة في قمة براغ الخميس.

لكنه اقر بانه بسبب الحرب في اوكرانيا والقيود المفروضة على إمدادات الغاز الروسي جراء ذلك "هذا الشتاء يحمل مخاطر أكثر من فصول الشتاء السابقة".

لم يؤكد ستيوارت التقارير الواردة من صحيفة تايمز والتي تزعم أن حملة التحفيز على توفير الطاقة أعدها وزير الأعمال والطاقة جايكوب ريس موغ ورفضتها ليز تراس في اللحظة الأخيرة.

كانت الحملة ستقترح على البريطانيين خفض درجة حرارة الغلايات أو المشعات في الغرف الفارغة أو المساكن في حالة الغياب عنها مع احتمال خفض الفواتير.

- "لسنا دولة تلعب دور الوصاية" -تؤمن ليز تراس بتقليد محافظ بتدخل الدولة في الحد الادنى. قالت خلال مؤتمر لحزبها في برمنغهام قبل أيام "لن اقول لكم ما عليكم فعله أو التفكير فيه أو كيف عليكم ان تعيشوا حياتكم".

وأضاف ستيوارت لقناة إل بي سي الجمعة "لسنا دولة تلعب دور الوصاية".

وهو خطاب يتناقض مع خطاب الحكومة الفرنسية التي تشجع على التوفير وخفض درجات حرارة احواض السباحة العامة والشقق وحتى صنابير المباني الإدارية.

في أماكن أخرى، من بلجيكا إلى اليونان مرورا بألمانيا، خططت الحكومات لإطفاء الأنوار على الطرقات السريعة أو اللوحات الإعلانات المضاءة ليلًا هذا الشتاء.