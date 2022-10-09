أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل المملوكة لشركة آلفابيت أن الهواتف الجديدة من عائلة بيكسل التي تنتجها ستوفر صوتا أنقى وكاميرا أوضح، في حين ستعيد استخدام خاصية بصمة الوجه لفتح الجهاز، حيث تسعى إلى منافسة شركتي آبل وسامسونج اللتين تسيطران على حصة كبيرة من سوق الهواتف الذكية في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوجل القول إن الهاتفين الجديدين بيكسل 7 وبيكسل 7 برو سيطرحان بأسعار معقولة مقارنة بأسعار الأجهزة المنافسة في السوق ويحتوى الجهاز بيكسل 7 برو على شاشة مقاس 7ر6 بوصة وكاميرا مزودة بخاصية التقريب (زوم) وقرص ذاكرة أكبر من الجهاز بيكسل 7 مقابل 3ر6 بوصة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الأجيال الجديدة من هواتف بيكسل تكشف في كل عام عن أحدث إصدارات نظام التشغيل أندرويد والخدمات التي تقدمها جوجل اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد جوجل. كما تكشف هذه الأجهزة عن الطريقة التي تأمل جوجل من شركائها استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من نظام التشغيل.

كما كشفت جوجل عن الساعة الذكية الجديدة بيكسل ووتش بسعر 349 دولار، وهي أول ساعة تحمل اسم بيكسل من إنتاج جوجل ويقل سعرها بشدة عن أحدث أجيال الساعة آبل ووتش التي تبدأ من 399 دولار. وستزود جوجل الساعة الذكية بمتجر تطبيقات ذاتي بالإضافة إلى تطبيق الدفع الإلكتروني جوجل واليت ونظام متابعة الحالة البدنية فيت بيت.