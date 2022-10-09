حذر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، من وجود "صعوبات" في التوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، إلا أنه أكد أيضا توافر "رغبة صادقة" لدى جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.

وقال مارتن إن هناك حاجة في الوقت الراهن إلى إفساح المجال أمام المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تسوية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا".

وأقر نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في وقت سابق، بأن البروتوكول "صارم قليلا".

وقال فارادكار إن البروتوكول يعمل على الرغم من عدم تفعيله بالكامل، مما يظهر وجود مجال "لمزيد من المرونة من أجل إجراء بعض التغييرات".