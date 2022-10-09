ذكر الباحثون فى كلية طب جامعة " أوبسالا " السويدية أن ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل عنه فى النهار قد يكون عامل خطر للإصابة بمرض الألزهايمر لدى الرجال الأكبر سنًا

والخرف مصطلح شامل يستخدم لوصف فئة من الأعراض التي تتميز بالتغيرات السلوكية والتدهور التدريجي للقدرات المعرفية والاجتماعية وتؤثر العديد من العوامل، بما فيها ارتفاع ضغط الدم، على خطر الإصابة بهذه الأعراض في ظل الظروف الصحية.

وبحسب دراسة أجراها الباحثون فإن ضغط الدم (BP) يتغير على مدار 24 ساعة ، مع الوصول إلى أدنى قيم له في الليل، ويسمي الأطباء هذا الانخفاض في ضغط الدم الليلي "بالغطس"ومع ذلك، في بعض الأشخاص، يتم عكس نمط ضغط الدم هذا فيكون ضغط الدم الليلي أعلى مما هو عليه في النهار ويُعرف ملف ضغط الدم هذا باسم " الغمس العكسي".

وكانت الدراسات السابقة قد أكدت أن فترة الليل تعد فترة حرجة لصحة الدماغ فعلى سبيل المثال في الحيوانات، تم سابقا إثبات أن الدماغ يزيل الفضلات أثناء النوم وأن الليل يمثل أيضًا نافذة زمنية حرجة لصحة الدماغ البشري، ولذلك قام الفريق بفحص ما إذا كان ارتفاع ضغط الدم المفرط في الليل ، كما يظهر في الغمس العكسي ، مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف لدى الرجال الأكبر سنًا.

واستخدم الباحثون بيانات من 1000 رجل سويدي أكبر سنًا ، وتمت متابعتهم لمدة أقصاها 24 عامًا وكان الرجال في أوائل السبعينيات من عمرهم في بداية الدراسة ووجد الفريق البحث أن خطر الإصابة بالخرف كان أعلى بنسبة 1.64 مرة بين الرجال الذين يعانون من الغمس العكسي مقارنة بأولئك الذين يعانون من الغمس الطبيعي وأدى الغمس العكسي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الألزهايمر ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف.

وقال أعضاء الفريق البحثى إن الخطوة التالية المثيرة للاهتمام هي فحص ما إذا كان تناول الأدوية الخافضة للضغط (خفض ضغط الدم) ليلًا يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرجال الأكبر سنًا بمرض الزهايمر .