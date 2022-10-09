أكد فريق من الباحثين أن الاستخدام الروتيني لفيتامين "د" و"أوميجا 3" - على الرغم من التوصية بهما على نطاق واسع لصحة العظام - لن يمنعا حالات الضعف لدى كبار السن الأصحاء بشكل عام.

وحث الباحثون في كلية الطب جامعة "بريجهام" في بوسطن، في معرض دراستهم التي استمرت قرابة خمس سنوات، كبار السن على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية، بما في ذلك زيت الزيتون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات - وهي استراتيجيات مجربة للمساعدة مع تقدم العمر بشكل جيد.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، قام الباحثون بتحليل البيانات عن فيتامين"د" و"أوميجا 3"، وهو ثنائي يعرف باسم (فيتال)، في تجربة سريرية أجريت على ما يقرب من 26,000 بالغ في الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة أرييلا أوركابي، رئيس قسم الشيخوخة في كلية الطب جامعة "بريجهام" الأمريكية، إن النتائج الجديدة تتماشى مع النتائج السابقة التي لا تشير إلى أن فيتامين "د" أو مكملات " أوميجا 3" لهما دور في الحفاظ على صحة كبار السن.