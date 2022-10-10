دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية السبت مشروعي مياه يستفيد منهما نحو 3500 شخص في مديرية «احور» بمحافظة «أبين» جنوبي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ 8 سنوات.



وأعرب وكيل محافظة «أبين» في تصريح صحافي خلال تدشين المشروعين عن شكره وتقديره وامتنانه للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية «تنمية الخيرية» على الدعم الكبير والكريم الذي سيضع حدا لمعاناة مزمنة لمئات الأسر مع المياه الآمنة والنقية.



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ «مؤسسة بصمات للتنمية» المنفذة أحمد الزمر في تصريح لـ «كونا» أن التدشين شمل مشروعي بئرين ارتوازيتين متكاملتين في قريتي «المشجاح» و«الشبكة» بمديرية «أحور» على نفقة متبرعين كويتيين وإشراف جمعية «تنمية الخيرية».



وبين أن كل مشروع يشمل بئرا ارتوازية وخزانا خرسانيا سعة 24 ألف ليتر ومنظومة تشغيل بالطاقة الشمسية لضمان تشغيل المشروع من دون تكاليف تذكر، وضخ المياه إلى الخزانات التي تغذي القرى المستهدفة والقرى المحيطة بها.



وأشار الزمر إلى أنه تم استهداف هذه المناطق بناء على دراسة متكاملة للاحتياج الملح لأبناء هذه المناطق ومعاناتهم الكبيرة جراء انعدام المياه وصعوبة الوصول إليها، لافتا إلى أن المشروعين سيضعان حدا لمئات الأسر ويساعدان في ضمان قدر من الاستقرار لها ولأطفالها الذين كانوا يتسربون من المدارس بحثا عن المياه.



وأعرب الزمر عن خالص الشكر والتقدير للكويت ولجمعية «تنمية الخيرية» على دعمهم الكريم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة في المناطق المحرومة من أبسط مقومات الحياة.



وافتتحت «تنمية الخيرية» الكويتية نهاية سبتمبر الماضي عبر شريكها المحلي «بصمات للتنمية» 3 مشاريع مياه في مديرية «الخوخة» بمحافظة «الحديدة» الساحلية غربي اليمن يستفيد منها نحو 6 آلاف شخص.