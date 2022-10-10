3.8 ملايين دينار قيمة أكبر صفقة نفذتها «الرغد» لتعزيز ملكيتها في «جي اف اتش»



شريف حمدي



اتسمت تعاملات كبار الملاك ببورصة الكويت بالهدوء خلال تعاملات اغسطس الماضي في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على اسواق المال العالمية ومنها البورصة الكويتية التي جنحت تعاملاتها خلال الشهر الماضي للتراجع على مستوى كل المؤشرات والمتغيرات.



وسيطر التوجه البيعي على اغلب التعاملات من خلال تقليص نسب الملكيات سواء بالبيع أو التخارج، ووفقا لرصد اجرته «الأنباء» أن كبار الملاك استهدفوا أسهم 10 شركات مدرجة في قطاعات متنوعة، تمت من خلال 13 عملية، مقارنة باستهداف 19 شركة من خلال 32 عملية في اغسطس من العام الماضي.



وتظهر الأرقام بوضوح حالة الهدوء والترقب التي سيطرت على كبار البورصة، وحسب الإحصاء الذي يعتمد على افصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهر الماضي تبين ما يلي:



٭ تنوعت عمليات كبار الملاك ما بين بيع وشراء واستحواذ وتخارج، وبلغت قيمتها الإجمالية 11.5 مليون دينار بانخفاض 68%، إذ بلغت قيمة تعاملات كبار الملاك في شهر اغسطس من العام الماضي 35.8 مليون دينار.



٭ عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك تمت على أسهم 5 شركات مدرجة بواقع 8 عمليات، بقيمة بلغت 6.9 ملايين دينار تشكل 60% من الإجمالي.



٭ عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص تمت على أسهم 3 شركات بواقع 3 عمليات، وبلغت قيمتها 4.6 ملايين دينار تشكل 40% من الإجمالي.



٭ 8 اكبر العمليات لكبار الملاك خلال الشهر الماضي، كانت عملية شراء نفذتها شركة الرغد والمنار العقارية لأسهم شركة جي اف اتش بنسبة 1.08% وكانت بقيمة 3.8 ملايين دينار تشكل 33% من الاجمالي، وبإتمام هذه العملية ارتفعت حصة «الرغد» إلى 8.75% كثالث اكبر الملاك في مجموعة جي اف اتش المالية.



٭ كما نفذت شركة الرغد والمنار العقارية عمليتي بيع على اسهم شركة عقارات الكويت بواقع 2.5 مليون دينار للعملية الأولى خلال اغسطس الماضي والثانية بـ 1.2 مليون دينار بإجمالي 3.7 ملايين دينار، وبذلك تقلصت حصة الشركة إلى 7.6% كثالث اكبر الملاك في عقارات الكويت.



لم تشهد قوائم كبار الملاك دخول مستثمرين في قائمة الكبار، فيما اقتصرت عمليات التخارج على عمليتين فقط الأولى، تخارج مجموعة بنك الكويت الوطني (بنك ان بي كيه بانكيو بريفيه سويس اس ايه) من شركة التقدم التكنولوجي لتصبح النسبة أقل من 5%، ومن ثم الخروج من قائمة كبار الملاك بعد ان كانت 14.5%، والثانية تخارج محمد طارق الميلم من شركة اصول للاستثمار، علما بأن ملكيته كانت 5.5% قبل ان تتقلص ويخرج من قائمة كبار الملاك.