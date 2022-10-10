ما الذي يكشفه إحمرار العين عن صحتك؟



يشير الخبراء إلى أن العين نافذة على الصحة العامة للإنسان، ما قد يسمح باكتشاف بعض الحالات الطارئة من الأعراض التي تظهرها.

ورغم أن التعرض للإصابة بعيون محتقنة بالدم يعد أمرا طبيعيا إلى حد ما، حيث إنه عادة ما يشير إلى التعب أو عدم الحصول على نوم كاف، إلا أنها حالات مثل الحكة أو الحرقان أو بعض الإفرازات الصفراء المائية التي تفرزها العين، قد يعني أن هناك أمرا أكثر خطورة يحدث.

وتشرح د.نيسا طبيبة عامة ومستشارة في شركة Golden Eye، ما يمكن أن يسبب احمرار العين ومتى يستدعي الأمر زيارة الطبيب. وأوضحت د. نيسا أن «العين الحمراء أو التهاب الملتحمة (التهاب العين) أمر شائع جدا».

وفقا للدكتورة أسلم، يمكن أن يحدث احمرار العين بسبب مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية المختلفة:



1 - الأمراض الالتهابية والمعدية: تقول: «غالبا ما يحدث احمرار العين بسبب الالتهابات والأمراض المعدية، أحيانا تكون جرثومية.

والعين الحمراء الفيروسية تميل إلى التسبب في إفرازات مائية، والعدوى البكتيرية وإفرازات صفراء».



2 - «كوفيد-19» أشارت الطبيبة إلى أن «كوفيد-19»، الذي يرتبط عادة بإصابة الرئتين والقلب، يمكن أن يكون أيضا سببا لعدوى العين أو احمرار العين. ويمكن أن تكون العين الحمراء عارضا وأثرا جانبيا لـ «كوفيد-19».



3 - التهاب الجفن: التهاب الجفن هو حالة شائعة تصيب العين وتؤثر على جفن العين. وينتج عن عدوى بكتيرية تؤدي إلى التهاب قاعدة الجفن.



4 - الحساسية: «الحساسية مثل تلك الناتجة عن حبوب اللقاح، والتي تسبب حمى القش، يمكن أن تسبب احمرار العين».



5 - العدسات اللاصقة: «مضاعفات العدسات اللاصقة، بما في ذلك عدم تنظيفها قبل وضعها في العين، قد يسبب تآكلا في سطح العين، ما يسمح بدخول العدوى».



متى يتطلب الأمر زيارة الطبيب؟ أفادت الدكتورة بضرورة زيارة الطبيب العام أو طبيب العيون إذا كنت تعاني من أحد الأعراض التالية: تغيرات الرؤية، صداع حاد، ألم في العين، حمى، حساسية غير عادية للضوء، تشعر أن لديك شيئا ما في عينك، لديك تورما في عينيك أو حولها، لا يمكنك فتح وإبقاء عين واحدة أو كلتا العينين مفتوحتين، الشعور فجأة بهالات حول الأضواء، المعاناة من الغثيان أو القيء.



المصدر: «ذي صن»