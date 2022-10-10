قال الجيش الأميركي إن قوات مجهولة الهوية أطلقت صاروخا على قاعدة تستضيف قوات أميركية وقوات محلية شريكة في سورية، لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات أو أضرار.



وأضاف الجيش في بيان مقتضب أن الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات لم يكن له أي تأثير داخل القاعدة الواقعة في شمال شرق سورية.



وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الاوسط «تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق».



ولم تذكر القيادة المركزية الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم الفاشل.



يأتي ذلك بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بطائرة هيليكوبتر أميركية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرق سورية أدت إلى مقتل أحد أعضاء تنظيم داعش، وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في مقتل اثنين آخرين من أعضاء التنظيم.