مع اشتداد أزمة السكن التي تشهدها مدينة إدلب، وتحديد عقود الإيجار بأشهر قليلة، ما يسمح للمالك بزيادة الإيجار بعد انتهاء مدة العقد، تعيش العائلات حالة عدم استقرار واستعداد دائم لرحلة بحث عن بدائل للسكن، خصوصا أنها قد تتعرض للطرد، ليجد أفرادها أنفسهم في الشارع بين ليلة وضحاها، ما دفعهم الى العودة الى بيوتهم في قراهم التي تقع على خطوط جبهة الصراع.



وهذا ما حدث مع ربيعة السلوم (54 عاما)، إذ اختارت العودة إلى قريتها في ريف إدلب الجنوبي بعد معاناة في العثور على منزل مناسب في مدينة إدلب، بحسب «عنب بلدي».



قالت ربيعة في إشارة إلى عجزها عن إيجاد مأوى لعائلتها المؤلفة من زوجها المصاب بشلل جراء إصابة سابقة، وخمسة أبناء، إذ دفعها طمع مالك المنزل الذي كانوا يسكنونه، ورفعه قيمة الإيجار، إلى المجازفة والعودة إلى منزلها في قرية الفطيرة، لتعيش مع عائلتها رغم تعرض القرية لقصف بين الحين والآخر.



جاء قرار ربيعة بعد عجزها عن الحصول على مأوى في ظل الغلاء الكبير الذي طال الإيجارات بشكل غير مسبوق، «فحتى الخيام لم نستطع الحصول عليها، وطلبنا الحصول على كتلة سكنية منذ أكثر من سنة دون أي رد إيجابي» وتابعت، «وين بدنا نروح بحالنا».



وارتفعت الإيجارات لبعض البيوت في إدلب لتصل إلى 200 دولار للشقة الواحدة التي لا تتجاوز غرفتين أو أحيانا أقل من ذلك، في حين يطالب صاحب المنزل بدفع مسبق لمدة ستة أشهر، وسط استياء النازحين الباحثين عن مأوى، ومطالبتهم بوضع حد للاستغلال، وخصوصا في مناطق إدلب وسرمدا والدانا وأطمة، بالقرب من الحدود السورية- التركية.



وأفاد تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مارس الماضي، بأن أكثر من 6.9 ملايين شخص في عداد النازحين داخل سورية، إضافة إلى 14.6 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وغيرها من أشكال المساعدة.



وبحسب التقرير، يحتاج نحو 5.9 ملايين شخص إلى المساعدة من أجل تأمين مسكن آمن، ولايزال الكثيرون يواجهون تحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.