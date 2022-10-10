عاطف رمضان



طرح بنك الائتمان الكويتي ممارسة للتأمين على مبانيه والمحتويات النقدية وأمناء الخزينة وتأمين مبنى مواقف السيارات في مبنى جنوب السرة.



وذكر «بنك الائتمان» ان الجهات الراغبة في التقدم بعطاءاتها بإمكانها مراجعة البنك لشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالممارسة.



ولفت «بنك الائتمان» إلى شروط واجب توافرها في مقدم العطاء كالخبرة السابقة في تقديم الخدمة موضوع العطاء لا تقل عن 3 سنوات في جهات حكومية مماثلة، وأن يقدم مقدم العطاء سجلا مفصلا بالأعمال التي تولاها فيما هو مطلوب منه وذلك بشهادات موثقة من الجهات المعنية، وأن يكون لديه فريق عمل مؤهل من ذوي الخبرة المهنية والدراية الكاملة بطبيعة العمل المطلوب، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم 23 أكتوبر 2022.